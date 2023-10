"İÇİMİZ ACIYARAK GEÇİYORUZ"

Depremin tarihi yapılarda oluşturduğu yıkıma dikkat çeken Hatice Temli, “Tarihi binalarımızın bir an önce tamir edilmesini istiyoruz. Bizim en büyük yaralarımızdan birisi tarihi yerlerimiz. Her gün buradan geçerken içimiz acıyarak geçiyoruz. Buraları böyle göreceğimizi ummuyorduk. Tarihi yerleri tadilata da pek fazla gelmediler. Her geçtiğimizde içimiz acıyarak geçiyoruz.” dedi.