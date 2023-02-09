Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem bölgesinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesine rağmen arama kurtarma çalışmaları yurdun dört bir yanından gelen ekiplerle devam ediyor.

Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı.

Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 2

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 3

9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 4

Türkiye'nin dört bir yanında yardım seferberliği başlatılırken dünyadan da bir çok ülke deprem bölgesine ekipler sevk ederek arama kurtarma çalışmalarına yardımda bulunuyor.

Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 5

Bölgeye uzman personel ve iş makinesi gönderilmeye devam ederken, toplanan yardım miktarı da hızla artıyor.

Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 6

İşte deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları...

Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 7
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 8
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 9
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 10
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 11
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 12
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 13
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 14
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 15
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 16
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 17
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 18
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 19
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 20
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 21
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 22
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 23
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 24
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 25
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 26
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 27
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 28
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 29
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 30
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 31
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 32
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 33
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 34
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 35
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 36
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 37
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 38
Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor - 39

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