Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı.
Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.
9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Türkiye'nin dört bir yanında yardım seferberliği başlatılırken dünyadan da bir çok ülke deprem bölgesine ekipler sevk ederek arama kurtarma çalışmalarına yardımda bulunuyor.
Bölgeye uzman personel ve iş makinesi gönderilmeye devam ederken, toplanan yardım miktarı da hızla artıyor.
İşte deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları...