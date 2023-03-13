Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da duvarlara 'Seninleyiz Malatya' ve 'Konuşacak çok şey var ama konuşacak kimse kalmadı' gibi yazılar yazıldığı görüldü.

Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları - 1

Yıkıcı depremlerin ardından hasar alan Malatya'da duvar yazıları dikkat çekti.

Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları - 2

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayanlar, kentte artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle il dışına çıktı.

Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları - 3

Kentten ayrılanlar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinin duvarlarına sprey boyayla 'Malatya'yı terk etme', 'Geri döneceğiz', 'Seninleyiz Malatya', 'Umut dolu yarınlar', 'Bizi hasret saracak', 'Konuşacak çok şey var ama konuşacak kimse kalmadı' yazdı.

Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları - 4

Yıkılan veya ağır hasar alan binaların duvarlarındaki yazılar, görenleri duygulandırdı.

Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları - 5
Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları - 6
Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları - 7

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