Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin en şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi.
Karanlıkdere Mahallesi İncirli sokakta (mezra) meydana gelen heyelan sonrasında 5 ev, araba, traktör ve yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın toprak altında kaldığı bildirildi.
Olay sonrası bölgeye geçen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, en büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu kaydetti.
Meydana gelen deprem ve akabinde yaşanan heyelanla birlikte bir mezranın yok olduğunu dile getiren Başkan Zelyurt, "15 haneden oluşan incirli sokakta hiçbir ev kalmamıştır. Tamamen yıkılmış ve toprakla birlikte aşağı doğru heyelanla birlikte kayarak yok olmuştur." dedi.
Göcük ve Karacaoğlu dışındaki kalan diğer mezralar ile Kilise ve Narlı mezralarında göçükler olduğunu ifade eden Zelyurt, "En şiddetli etkinin hissedildiği yer, İncirli Sokak. Depremin ne kadar şiddetli bir etkisinin olduğunu burada görüyoruz." diye konuştu.