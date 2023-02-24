Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu

Göcük ve Karacaoğlu dışındaki kalan diğer mezralar ile Kilise ve Narlı mezralarında göçükler olduğunu ifade eden Zelyurt, "En şiddetli etkinin hissedildiği yer, İncirli Sokak. Depremin ne kadar şiddetli bir etkisinin olduğunu burada görüyoruz." diye konuştu.