Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu

Depremin en şiddetli hissedildiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi. İki yıkıcı deprem ve sonrasında meydana gelen heyelanla birlikte 15 haneden oluşan bir mezra yok oldu.

Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 1

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin en şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi.

Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 2

Karanlıkdere Mahallesi İncirli sokakta (mezra) meydana gelen heyelan sonrasında 5 ev, araba, traktör ve yaklaşık 200 küçükbaş hayvanın toprak altında kaldığı bildirildi.

Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 3

Olay sonrası bölgeye geçen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, en büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu kaydetti.

Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 4

"EVLER TAMAMEN YOK OLMUŞ"

Meydana gelen deprem ve akabinde yaşanan heyelanla birlikte bir mezranın yok olduğunu dile getiren Başkan Zelyurt, "15 haneden oluşan incirli sokakta hiçbir ev kalmamıştır. Tamamen yıkılmış ve toprakla birlikte aşağı doğru heyelanla birlikte kayarak yok olmuştur." dedi.

Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 5

Göcük ve Karacaoğlu dışındaki kalan diğer mezralar ile Kilise ve Narlı mezralarında göçükler olduğunu ifade eden Zelyurt, "En şiddetli etkinin hissedildiği yer, İncirli Sokak. Depremin ne kadar şiddetli bir etkisinin olduğunu burada görüyoruz." diye konuştu.

Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 6
Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 7
Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 8
Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 9
Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 10
Depremin vurduğu mezrayı bu sefer de heyelan yuttu - 11

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