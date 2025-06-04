Depremin vurduğu Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu
Kahramanmaraş depremlerinde zarar gören Antakya'daki Uzun Çarşı'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesinde 3,5 kilometre uzunluğundaki tarihi Uzun Çarşı da büyük hasar gördü.
Hatay’ın İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirdeki ticaretin merkezi konumunda bulunan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan çarşının dar sokaklarındaki birbirinden renkli 600 dükkanın bazıları yıkıldı ve tamamı zarar gördü.