Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz kaldı: Vatandaş yardım bekliyor
Hatay'da depremin yıktığı 5 bin nüfuslu, bin 100 haneli Tanışma Mahallesi'nde 4 cami asrın felaketinde zarar gördü. Mahallelinin desteğiyle yeni bir caminin yapıldığı mahallede 2 cami minaresiz, 2 minare camisiz kalırken, vatandaşlar kendi çabalarıyla inşa ettikleri camiye minare yapılması talebinde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte depremde ibadethaneler de zarar gördü.