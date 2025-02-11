Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz kaldı: Vatandaş yardım bekliyor

Mahallede 2 caminin minaresiz, 2 minarenin de camisiz kaldığını ifade eden Muhtar Abdurrahman Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgemizde yıkıcı etkiler yaşattı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. 5 bin nüfuslu ve bin 100 haneye sahip bir mahallenin muhtarıyım. Depremde mahallede bulunan 700 ev zarar alarak yıkıldı. 4 camimiz vardı. Bunlardan 3 camimiz yıkıldı. Şu anda yeni bir cami yaptık ve 4 camimizin ikisinin minaresi yok ve 2 minaremizin camisi yok.''