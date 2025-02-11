Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz kaldı: Vatandaş yardım bekliyor

Hatay'da depremin yıktığı 5 bin nüfuslu, bin 100 haneli Tanışma Mahallesi'nde 4 cami asrın felaketinde zarar gördü. Mahallelinin desteğiyle yeni bir caminin yapıldığı mahallede 2 cami minaresiz, 2 minare camisiz kalırken, vatandaşlar kendi çabalarıyla inşa ettikleri camiye minare yapılması talebinde bulundu.

Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz kaldı: Vatandaş yardım bekliyor - 1

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte depremde ibadethaneler de zarar gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz kaldı: Vatandaş yardım bekliyor - 2

Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 5 bin nüfuslu ve bin 100 haneli Tanışma Mahallesi’ndeki 4 cami depremde zarar gördü. Depremin izlerini silmek için mahalleli tarafından yeni bir caminin inşa edildiği Tanışma Mahallesi’nde 2 cami minaresiz kalırken, 2 minare de camisiz kaldı. Mahalle halkı kendi çabalarıyla inşa ettikleri camiye hayırseverler tarafından minare yapılmasını talep ettiler.

Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz kaldı: Vatandaş yardım bekliyor - 3

Mahallede 2 caminin minaresiz, 2 minarenin de camisiz kaldığını ifade eden Muhtar Abdurrahman Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgemizde yıkıcı etkiler yaşattı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. 5 bin nüfuslu ve bin 100 haneye sahip bir mahallenin muhtarıyım. Depremde mahallede bulunan 700 ev zarar alarak yıkıldı. 4 camimiz vardı. Bunlardan 3 camimiz yıkıldı. Şu anda yeni bir cami yaptık ve 4 camimizin ikisinin minaresi yok ve 2 minaremizin camisi yok.''

Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz kaldı: Vatandaş yardım bekliyor - 4

''Camilerimiz minaresiz, minarelerimiz ise camisiz kaldı. Mahalleli olarak çabalıyoruz ama hayırseverlerin yardımlarıyla camilerimize minare, minarelere cami yapmak istiyoruz. Hayırseverler yardımcı olursa çok iyi olacak.''

Depremin yıktığı mahallede camiler minaresiz kaldı: Vatandaş yardım bekliyor - 5

Camiye minare yapılmasını isteyen Mustafa Arslan, "Depremde camimizin minaresi yıkıldı. Minaremiz yok. Bu camiye minare istiyoruz. Camilerimizdeki sorunlar çözülürse daha güzel ve memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

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