Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde bölgenin en işlek yerlerinden biri olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı'da 2 bin 500 dükkandan 600'ü yıkıldı.
3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, normale dönüş için çalışmalar sürerken kente dönen esnaf da dükkanlarını açmaya başladı.
Çarşıda su ve elektrik sorunuyla ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 400 esnaf iş yerini faaliyete geçirdi.
Uzun Çarşı'nın bir bölümünün sınırları içerisinde kaldığı Habib-i Neccar Mahallesi’nin muhtarı Fuat Gövce, "6 Şubat depreminden önce çarşımız herkese açıktı. Depremden sonra iş yerlerinin yüzde 80-90'ı hasar gördü. İnsanlarımız şehir dışına gittiler. Geri dönmeye başladılar. Esnafımız iş yerlerini açtı." dedi.
Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı, 41 yıllık dondurma ustası Mehmet Hançer Gündüz de depremin ardından esnafın çoğunun istemeyerek kentten ayrıldığını söyledi.
Gündüz, "İş yerlerinin önünden enkazlar kaldırılıyor. Enkazlar kalktıkça dükkanlar temizlenip iş yerleri açılıyor. Artık çarşımız hareketlenmeye başladı. Hataylı kardeşlerimiz lütfen artık dönsünler. Eski halimize geri gelelim. Onlar geldikçe çarşı ayağa kalkar, esnafımız canlanır. Şu anda yine dışarıdaki insanların destekleri için insanlarımız gelmeye devam ediyor.” diye konuştu.