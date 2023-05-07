Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor

Gündüz, "İş yerlerinin önünden enkazlar kaldırılıyor. Enkazlar kalktıkça dükkanlar temizlenip iş yerleri açılıyor. Artık çarşımız hareketlenmeye başladı. Hataylı kardeşlerimiz lütfen artık dönsünler. Eski halimize geri gelelim. Onlar geldikçe çarşı ayağa kalkar, esnafımız canlanır. Şu anda yine dışarıdaki insanların destekleri için insanlarımız gelmeye devam ediyor.” diye konuştu.