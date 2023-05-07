Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor

Hatay’ın simgelerinden tarihi Uzun Çarşı'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 500 iş yerinden 600'ü yıkıldı. Normale dönüş için çalışmaların sürdüğü Uzun Çarşı'da 400 dükkan faaliyete başladı.

Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor - 1

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde bölgenin en işlek yerlerinden biri olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı'da 2 bin 500 dükkandan 600'ü yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor - 2

3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, normale dönüş için çalışmalar sürerken kente dönen esnaf da dükkanlarını açmaya başladı.

Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor - 3

Çarşıda su ve elektrik sorunuyla ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 400 esnaf iş yerini faaliyete geçirdi.

Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor - 4

Uzun Çarşı'nın bir bölümünün sınırları içerisinde kaldığı Habib-i Neccar Mahallesi’nin muhtarı Fuat Gövce, "6 Şubat depreminden önce çarşımız herkese açıktı. Depremden sonra iş yerlerinin yüzde 80-90'ı hasar gördü. İnsanlarımız şehir dışına gittiler. Geri dönmeye başladılar. Esnafımız iş yerlerini açtı." dedi.

Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor - 5

ÇARŞI CANLANIYOR

Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı, 41 yıllık dondurma ustası Mehmet Hançer Gündüz de depremin ardından esnafın çoğunun istemeyerek kentten ayrıldığını söyledi.

Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor - 6

Gündüz, "İş yerlerinin önünden enkazlar kaldırılıyor. Enkazlar kalktıkça dükkanlar temizlenip iş yerleri açılıyor. Artık çarşımız hareketlenmeye başladı. Hataylı kardeşlerimiz lütfen artık dönsünler. Eski halimize geri gelelim. Onlar geldikçe çarşı ayağa kalkar, esnafımız canlanır. Şu anda yine dışarıdaki insanların destekleri için insanlarımız gelmeye devam ediyor.” diye konuştu.

Depremin yıktığı Tarihi Uzun Çarşı hayata dönüyor - 7
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