Depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu

Yüzey kırıklarının geniş bir alanda arazilerin içinden geçerek büyük zarar verdiğine dikkati çeken Katılmış, şunları kaydetti:

"Dağdan kopan kaya parçaları ağaçları sökerek dümdüz etti. Ben yıllardır dağlarda geziyorum. Deprem oluyordu ama hiç böylesini görmedim. Hayvanlarımız da çok korktu. Depremden sonra buradaki yollar çöktü ve büyük hasar oluştu. Büyük kaya parçaları yerinden söküldü. Ağaçları kökünden söktü. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım. Bu deprem ve kırık bölgede çok geniş bir alanda etkili oldu."