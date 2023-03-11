Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu

Kara, göletin derinliğinin 20, uzunluğunun ise 300 metreyi bulduğunu ifade ederek, "Depremin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anladık. Buraya artık 'Akçay Göleti' ya da 'Deprem Göleti' diyebiliriz." diye konuştu.