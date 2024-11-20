Depremler heyelanı tetikler mi? KTÜ öğretim üyesi Akın'dan risk analizi
Rize'nin Hemşin ilçesindeki 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişinin hayatını kaybetmesi “Depremler heyelanı tetikler mi?" sorusunu gündeme getirdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın, “Depremler heyelanı tetikler, çünkü doğada Newton'un tepki yasası geçerlidir. Özellikle bölgemiz çok dik yamaçlara sahip ve yağış oranı da çok yüksek. Bu yağış oranı da çok yüksek olduğu için stabil olmayan yer altı tabakaları heyelanlara sebep olacaktır" dedi.