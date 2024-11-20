Depremler heyelanı tetikler mi? KTÜ öğretim üyesi Akın'dan risk analizi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonlarına olan yakınlığın, Rize için tehlikeli bir durum yansıttığını ifade eden akın, "6 Şubat depreminde 600-700 kilometre uzaklıkta olmamıza rağmen Trabzon'da sallandık ve ciddi şekilde hissettik. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarına olan yakınlığımızdan dolayı depremlerin de bizi doğrudan ve ciddi şekilde etkileyebileceğini düşünüyoruz. Rize'de daha küçük bir fayda meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki bir deprem Trabzon için yıkıcı olmayabilir ancak örneğin Bingöl Karlıova civarında 7 ve 7'den büyük bir deprem bekliyoruz. Dolayısıyla bu depremin bizi etkileyemeyeceğini söyleyemeyiz” şeklinde konuştu.