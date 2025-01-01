Depremzede annenin duygulandıran yeni yıl dileği: Küçük kızının saçını taramak için biyolojik kol

Üzerinde kolon olduğu için çok uzun bir süre enkazdan çıkamadığını sözlerine ekleyen Bağrıaçık, "Enkazdan çıktıktan sonra da direkt burada müdahale edemedikleri için Mersin'e sevk ettiler. Mersin'de biraz tedavi gördüm. Kolumu orada kesemediler müdahale de yapamadılar. Oradan da Isparta'ya sevk ettiler." diye konuştu