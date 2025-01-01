Depremzede annenin duygulandıran yeni yıl dileği: Küçük kızının saçını taramak için biyolojik kol
6 Şubat depremlerinde enkazdan 16'ncı saatte kurtarılan ve iki kızını depremde kaybeden Halime Nuray Bağrıaçık'ın tek bir yeni yıl dileği var. Bağrıaçık, 8 yaşındaki kızının saçını tarayabilmek için biyonik kol istediğini dile getirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Binlerce insan ise uzvunu kaybetmiş ve yeni bir hayat mücadelesine başlamıştı.