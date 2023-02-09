Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu: e-Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? Koruyucu aile nasıl olunur, kimler başvurabilir?

Koruyucu aile başvurusu, meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrasında bakanlık tarafından hizmete açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan, korunma ve bakım ihtiyacı belirlenen çocuklar için koruyucu aile olunabileceğini belirtti. Depremzede çocuklar için koruyucu aile olmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki, koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu: e-Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? Koruyucu aile nasıl olunur, kimler başvurabilir? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin izleyeceği sürece ilişkin açıklama yaptı. Peki, koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu: e-Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? Koruyucu aile nasıl olunur, kimler başvurabilir? - 2

KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak Bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı ifade edilen açıklamada, çocukların güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı ve ailelerine ulaşma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz."

e-DEVLET KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu: e-Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? Koruyucu aile nasıl olunur, kimler başvurabilir? - 3

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;

-T.C. vatandaşı iseniz

-Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız

-25-65 Yaşları arasındaysanız

-En az ilkokul mezunu iseniz

-Düzenli bir gelire sahipseniz

-Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz

Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu: e-Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? Koruyucu aile nasıl olunur, kimler başvurabilir? - 4

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

- Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.

- İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.

- Adli sicil belgesi

- Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu

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