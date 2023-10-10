Depremzede gencin kiracı isyanı

Kendisinin temmuz sonuna süre verdiğinden bahseden Coşkun, "Ben böyle bir süre verdikten sonra kiracım beni sürekli aramaya başladı. Kira fiyatları, artan ekonomiyi bahane etti. Ben de kendisine acil bir eve ihtiyacım olduğu dile getirdim." dedi.

"Ben öğrenciyken ailem vefat ettiği için herhangi bir gelirim de olmadığını kendisine defalara söyledim." diyen Coşkun, "Kiracım bu süreçte beni kışkırtacak bir sürü hareketler yaptı.” diye konuştu.