Depremzede gencin kiracı isyanı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da Coşkun ailesinin yaşadığı apartman yıkıldı. Azem Yaren yıkılan evde anne, babası ve ağabeyini kaybetti. Genç kızın tek istediği depremin yıl dönümü öncesi evine yerleşip ailesinin anısını yaşatmak. Ancak kiracısını evden çıkması için ikna edemiyor.
Adana’da 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanında tüm ailesine kaybeden Azem Yaren Coşkun, anne ve babasının zor zamanlar için aldıkları evde bulunan kiracısını çıkartamadığı için evsiz kaldı.