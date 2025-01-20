Depremzede küçük kıza gözü yaşlı veda
Hatay'da 2 yıl önce yaşanan deprem sebebiyle Bursa'ya gelen 8 yaşındaki Zeynep Nevra Önder, eğitime başladığı Bursa'dan memleketine sınıf arkadaşları tarafından hediyelerle uğurlandı. Öğretmeni ve arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprizi gören Zeynep, gözyaşlarını tutamadı.
Bursa'da duygulandıran mecburi ayrılık, Kestel ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfında yaşandı. 2 yıl önce yaşanan Hatay depremi sonrası ailesiyle Bursa'ya gelen Zeynep Nevra Önder, okula başladığı arkadaşlarına gözyaşlarıyla veda etti.