Depremzede yaşlı çifte maskeli hırsız şoku: Önce dövdüler sonra kolundaki bilezikleri çaldılar

Ayhan Kıdır, mutfaktayken karşılaştığı iki şüphelinin ağzını kapatıp kolundaki iki burma bileziği aldıklarını söyledi.

Kıdır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkıldığını ve kirada oturduklarını belirterek, "Çalınan altınlar biriktirdiğimiz ev parasıydı. Salı günü müteahhitte para verecektik. Ama maalesef altınlarımın hepsi gitti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben de bir depremzedeyim. Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı." dedi.