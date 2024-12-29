Depremzede yaşlı çifte maskeli hırsız şoku: Önce dövdüler sonra kolundaki bilezikleri çaldılar
Hatay'da depremzelerin evine hırsız girdi. Maskeli iki hırsız, girdikleri evde önce Ayhan Kıdır’ı dövdü ardından ise kolundaki iki altın bileziği alarak kaçtı. Depremde yıkılan evlerini yaptırmak için para biriktirdiklerini belirten Kıdır, "Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı." diyerek gözyaşı döktü.
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak’ta maskeli iki kişi, depremde evleri yıkılan Hanifi (69) ve Ayhan Kıdır çiftinin oturduğu müstakil eve girdi.
Şüpheliler, evdeki Ayhan Kıdır’ı silahla tehdit edip dövdükten sonra kolundaki iki altın bileziği alarak kaçtı.