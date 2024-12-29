Depremzede yaşlı çifte maskeli hırsız şoku: Önce dövdüler sonra kolundaki bilezikleri çaldılar

Hatay'da depremzelerin evine hırsız girdi. Maskeli iki hırsız, girdikleri evde önce Ayhan Kıdır’ı dövdü ardından ise kolundaki iki altın bileziği alarak kaçtı. Depremde yıkılan evlerini yaptırmak için para biriktirdiklerini belirten Kıdır, "Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı." diyerek gözyaşı döktü.

Depremzede yaşlı çifte maskeli hırsız şoku: Önce dövdüler sonra kolundaki bilezikleri çaldılar - 1

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak’ta maskeli iki kişi, depremde evleri yıkılan Hanifi (69) ve Ayhan Kıdır çiftinin oturduğu müstakil eve girdi.

Şüpheliler, evdeki Ayhan Kıdır’ı silahla tehdit edip dövdükten sonra kolundaki iki altın bileziği alarak kaçtı.

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Depremzede yaşlı çifte maskeli hırsız şoku: Önce dövdüler sonra kolundaki bilezikleri çaldılar - 2

Ayhan Kıdır, durumu önce eşine, ardından da polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri, Ayhan Kıdır’ın ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Depremzede yaşlı çifte maskeli hırsız şoku: Önce dövdüler sonra kolundaki bilezikleri çaldılar - 3

Ayhan Kıdır, mutfaktayken karşılaştığı iki şüphelinin ağzını kapatıp kolundaki iki burma bileziği aldıklarını söyledi.

Kıdır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkıldığını ve kirada oturduklarını belirterek, "Çalınan altınlar biriktirdiğimiz ev parasıydı. Salı günü müteahhitte para verecektik. Ama maalesef altınlarımın hepsi gitti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben de bir depremzedeyim. Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı." dedi.

Depremzede yaşlı çifte maskeli hırsız şoku: Önce dövdüler sonra kolundaki bilezikleri çaldılar - 4

Evlerini yaptırmak için iki yıldır para biriktirip altın aldıklarını anlatan Hanifi Kıdır ise mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

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