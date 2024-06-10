Depremzededen 467 gün sonra haber geldi: İzmir'de denildi, Kahramanmaraş'tan çıktı
6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi enkazından yaralı çıkarılıp İzmir'e götürüldüğü öne sürülen Fikriye Aybüke Körük'ten 467 gün sonra haber geldi. DNA eşleşmesi sonucu, Körük'ün cenazesi Kahramanmaraş'ta çıktı. Körük'ün annesi bir karışıklık olmuş olabileceğini belirtip yeniden DNA testi yapılması için savcılığa başvurdu.
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin B Blok'taki dairesinde eşi Barış Körük (30) ile oturan Fikriye Aybüke Körük, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kaldı.