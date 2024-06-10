Depremzededen 467 gün sonra haber geldi: İzmir'de denildi, Kahramanmaraş'tan çıktı

"GERÇEK ORTAYA ÇIKSIN"

Buna karşın Fadime Gökçe, teslim alıp annesinin yanına defnettiği genç kadının kızı olduğuna inanamadığını belirtip, "Bu kişiyi, bir kadın, 'kendi kızı' diye teşhis edip, toprağa veriyor. İnsan tanımadığı birini teşhis eder mi? Kızımı saçından bile tanırım. Ölümünden sonra bir fotoğraf bile çekilmemiş, görmedim. Bir karışıklık da olmuş olabilir. Bu nedenle tekrar savcılığa başvurduk. DNA testi yapılsın, gerçek ortaya çıksın." dedi.

Kızının hayatta olduğuna inandığını belirten Gökçe, bayrama hüzünlü girdiğini söyledi. Gökçe, "Geçenlerde ciğerlerime su dolduğu için hastanelik oldum. Entübe edildim. Adeta ölüp, tekrar dirildim. Kafamdaki şüpheleri silmem için DNA testi yapılmasına izin verilmesini talep ediyorum. Her zamanki gibi yine bize bayram yok. Dağlar sanki üzerime devriliyor." diye konuştu