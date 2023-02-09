Depremzedelere yardım seferberliği

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından kente gelen depremzedelerin tüm kıyafet, kişisel bakım, yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği 'Sosyal Market ve Butik' kuruldu.
Gönüllülerin bağışladığı kullanılmamış ürünler, kurulan alanda ihtiyaç sahiplerini bekliyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde ve Çerkezköy Belediyesi Mahalle Evleri’nde kursiyer kadınlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için polar, atkı, bere, yelek ve battaniye dikmeye başladı.
Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, organize sanayi bölgesindeki firmalardan gelen kumaşlarla kursiyerlerin üretim yaptığını belirterek, “Kursiyerlerimiz 4 kursta günde bin battaniye ve 500 polar dikimi gerçekleştiriyor” dedi.
Batman’da yardım toplanan alana gelen kadın, “Elimde sadece bu var” deyip, üzerindeki pardösüyü çıkarıp görevliye verdi.
Ardından ellerini açıp dua eden kadın, bölgeden ayrıldı.
İstanbul Şişli’de deprem bölgesine gönderilmek üzere bir okulda toplanan yardımların yükleneceği TIR, okula giremeyince Vali Konağı Caddesi kapatılarak insan zinciri oluşturuldu.
Elden ele yardım malzemeleri verilerek yüklenen TIR deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yardım gönüllüsü Dafne Beri, "650 kişilik gönüllü grubumuz mevcut. Teşvikiye halkı da bize katkı sağladı. 1 saat boyunca karın altında herkes kolileri TIR'a koydu" dedi.
Antalya Olgunlaşa Enstitüsü usta öğreticileri, polar kumaşlarla depremzedeler için kıyafet dikti.
Paketlenip, TIR'a aktarılan giysilerin depremzedelere gönderildiğini anlatan enstitü müdürü Emine Erkal, “Eğer kumaş desteği yapılırsa usta öğreticilerimizle kıyafet dikimlerini artıracağız. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.
Antalya'da başlatılan yardım kampanyasına katılan 8 yaşlarındaki erkek çocuk, kumbarasındaki bozuk paraları poşete koyduktan sonra Döşemealtı Belediyesi yardım toplama merkezine teslim etti.
Çocuğun 'Hep yanınızdayız. Kumbaramdaki harçlıklarımı gönderiyorum' notu herkesi duygulandırdı.
Samsun'da ‘Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı’na iki lise öğrencisinin getirdiği yardım kolisi üzerindeki not dikkat çekti.
Öğrencilerin depremzedelere hitaben yazdığı ‘Gözlerimize uyku girmiyor. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Sizleri çok seviyoruz’ notu herkesi duygulandırdı.
Bolu, İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzedeler için ekmek üretimine başlandı.
Ekmek üretimine öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Kızılay gönüllüleri de destek veriyor. 18 saat boyunca çalışmanın devam ettiği mutfakta 30 bin ekmek üretiliyor. Ekmekler, depremden etkilenen 10 ile ulaştırılıyor.
Bartın'da Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler deprem bölgesinde kullanılması için varillerden 130 soba yaptı.
Bursa’dan deprem bölgesine kimi kuru gıda, kimi kişisel hijyen kimi de kışlık kıyafet yolladı 7’den 70’e herkes elinden geldiğince depremzedelere yardım ederken, çocukların yolladığı oyuncaklar ve üzerine iliştirdikleri notlar duygulandırdı.
Ankara'da, Gölbaşı Belediyesi dikiş ve nakış kursunun kadın kursiyerleri depremzedeler için eşofman takımı dikiyor.