Depremzedelere yardım seferberliği

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten ise bir uyarı var. Levent,sosyal medya hesabında, "Bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Çalışmalar felç oluyor sonra.'' dedi.