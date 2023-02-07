Depremzedelere yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde felakete neden olan çifte deprem sonrası vatandaşlar oluşturulan yardım merkezlerine koştu. Kızılay'ın kan alma çadırlarında kuyruk oluştu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını yürüten AFAD, SMS'le yardım kampanyası da başlattı.

Depremzedelere yardım seferberliği - 1

Büyük can kaybı ve yıkıma neden olan depremler sonrasında yardım seferberliği başlatıldı.

Depremzedelere yardım seferberliği - 2

AVM'LERDE KAN BAĞIŞI KUYRUĞU

İstanbul, Edirne ve Eskişehirde vatandaşlar, kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay şubelerine koştu.

Depremzedelere yardım seferberliği - 3

AVM'lerde kurulan kan merkezlerinde de kuyruk oluştu.

Depremzedelere yardım seferberliği - 4

Kızılay bir süre sonra, kanın uzun süre saklanamağından dolayı kan bağışının günlere yayılması gerektiği konusunda duyuru yaptı.

Depremzedelere yardım seferberliği - 5

Belediyeler bölgeye gönderilecek yardımlar için vatandaşlara destek çağrıları yaptı.

Depremzedelere yardım seferberliği - 6

Toplanan ihtiyaç malzemeleri AFAD'ın belirlediği noktalara gidecek.

Depremzedelere yardım seferberliği - 7

Türkiye'nin hemen her kentinden bölgeye kurtarma ekipleri hareket etti.

Depremzedelere yardım seferberliği - 8

Arama kurtarma konusunda deneyimli madenciler deprem bölgesine gitti.

Depremzedelere yardım seferberliği - 9

Ekiplerin en büyük destekçisi olan eğitimli köpekler de enkaz altındakileri bulmak için görev yapacak.

Depremzedelere yardım seferberliği - 10

BİNLERCE YARDIM GÖNÜLLÜSÜ AKIN ETTİ

İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti.

Depremzedelere yardım seferberliği - 11

Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler, terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.

Depremzedelere yardım seferberliği - 12

AFAD ilk etapta bölgeye binlerce battaniye, çadır, yatak gönderdi, beslenme ihtiyaçları için ikram araçları, mobil mutfaklar ve fırınlar sevk etti.

Depremzedelere yardım seferberliği - 13

BAĞIŞ KAMPANYASI

AFAD ayrıca yardım etmek isteyen vatandaşlar için sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. ''DEPREM'' yazarak 1866’ya 20 lira tutarında SMS gönderilebileceği belirtildi.

Depremzedelere yardım seferberliği - 14

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine İstanbul'dan 16 uçakla 2 bin 647 personelin gittiğini açıkladı.

Depremzedelere yardım seferberliği - 15

Ekipler, AFAD, arama kurtarma, jandarma, emniyet, büyükşehir itfaiye ve belediye personellerinden oluşuyor.

Depremzedelere yardım seferberliği - 16

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 itfaiye personelinin, yemek ve su TIR'larının deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

Depremzedelere yardım seferberliği - 17

Sivil toplum kuruluşları da sosyal medyadan çağrılar yaparak depremzedeler için kampanyalar düzenliyor.

Depremzedelere yardım seferberliği - 18

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten ise bir uyarı var. Levent,sosyal medya hesabında, "Bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Çalışmalar felç oluyor sonra.'' dedi.

Depremzedelere yardım seferberliği - 19
Depremzedelere yardım seferberliği - 20
Depremzedelere yardım seferberliği - 21
Depremzedelere yardım seferberliği - 22
Depremzedelere yardım seferberliği - 23
Depremzedelere yardım seferberliği - 24
Depremzedelere yardım seferberliği - 25
Depremzedelere yardım seferberliği - 26
Depremzedelere yardım seferberliği - 27
Depremzedelere yardım seferberliği - 28
Depremzedelere yardım seferberliği - 29
Depremzedelere yardım seferberliği - 30
Depremzedelere yardım seferberliği - 31
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Depremzedelere yardım seferberliği - 33
Depremzedelere yardım seferberliği - 34

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