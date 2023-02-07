Depremzedelere yardım seferberliği

Büyük can kaybı ve yıkıma neden olan depremler sonrasında yardım seferberliği başlatıldı.
İstanbul, Edirne ve Eskişehirde vatandaşlar, kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay şubelerine koştu.
AVM'lerde kurulan kan merkezlerinde de kuyruk oluştu.
Kızılay bir süre sonra, kanın uzun süre saklanamağından dolayı kan bağışının günlere yayılması gerektiği konusunda duyuru yaptı.
Belediyeler bölgeye gönderilecek yardımlar için vatandaşlara destek çağrıları yaptı.
Toplanan ihtiyaç malzemeleri AFAD'ın belirlediği noktalara gidecek.
Türkiye'nin hemen her kentinden bölgeye kurtarma ekipleri hareket etti.
Arama kurtarma konusunda deneyimli madenciler deprem bölgesine gitti.
Ekiplerin en büyük destekçisi olan eğitimli köpekler de enkaz altındakileri bulmak için görev yapacak.
İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti.
Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler, terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.
AFAD ilk etapta bölgeye binlerce battaniye, çadır, yatak gönderdi, beslenme ihtiyaçları için ikram araçları, mobil mutfaklar ve fırınlar sevk etti.
AFAD ayrıca yardım etmek isteyen vatandaşlar için sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. ''DEPREM'' yazarak 1866’ya 20 lira tutarında SMS gönderilebileceği belirtildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine İstanbul'dan 16 uçakla 2 bin 647 personelin gittiğini açıkladı.
Ekipler, AFAD, arama kurtarma, jandarma, emniyet, büyükşehir itfaiye ve belediye personellerinden oluşuyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 itfaiye personelinin, yemek ve su TIR'larının deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.
Sivil toplum kuruluşları da sosyal medyadan çağrılar yaparak depremzedeler için kampanyalar düzenliyor.
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten ise bir uyarı var. Levent,sosyal medya hesabında, "Bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Çalışmalar felç oluyor sonra.'' dedi.