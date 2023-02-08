Depremzedelerin akaryakıt kuyruğu

İstasyon görevlisi ise yoğun taleple karşı karşıya olduklarını belirterek, “Deprem nedeniyle evlerine giremeyenler araçlarını çalıştırdıkları için akaryakıt tüketimi artıyor. Biz de vatandaşlarımıza hizmet etmek için gece gündüz hizmet veriyoruz. Burada herkesin yakıttan yararlanması için bir kişiye en fazla 20 litre akaryakıt veriyoruz.” ifadelerini kullandı.