Depremzedelerin oy kullanma hakkına ilişkin açıklama: Adres değişikliği bildirimi için son gün ne zaman?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremlerin ardından barınma yerleri değişen depremzedelerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabileceklerini bildirdi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir. 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır" denildi.
Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.