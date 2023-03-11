Depremzedelerin oy kullanma hakkına ilişkin açıklama: Adres değişikliği bildirimi için son gün ne zaman?

Yapılan açıklamada, "14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir. 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır" denildi.