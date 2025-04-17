Derbiye gidecekken cezaevine girdi
Taksim'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Galatasaray taraftarının yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı. Hasan B. yolda yürüdüğü sırada, aracı hızlı sürdüğü için kavga ettiği Aydın T.’yi başından ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırılırken şüpheli ise tutuklandı.
Beyoğlu Taksim Talimhane mevkii Kocatepe Mahallesi’nde Galatasaray taraftarı Hasan B., Ümraniye’deki evinden çıkarak İstiklal Caddesi'ndeki Nevizade Sokak'a gitti.
Burada taraftar arkadaşlarıyla buluşan Hasan B. ardından Talimhane'ye doğru yürümeye başladı. Hasan B. yolun karşısına geçeceği sırada Aydın T. aracıyla hızla caddeden geçti.
Bu duruma sinirlenen Hasan B., Aydın T.'ye tepki gösterdi. Aydın T.'nin de karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.