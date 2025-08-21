Dere yatağına düştüğü iddia edilen Zeynep Sut’un babası konuştu: "Kan izlerini gördüm"
Mardin'de kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ileri sürülen 12 yaşındaki Zeynep Sut’un babası olay gününü anlattı. Baba Sut, dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüğünü iddia etti.
Mardin’in Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde 18 Ağustos'ta iddiaya göre, kurumuş dere yatağına düşen 12 yaşındaki Zeynep Sut için sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri, küçük Zeynep’i babasından battaniyeye sarılı şekilde teslim aldı.