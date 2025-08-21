Dere yatağına düştüğü iddia edilen Zeynep Sut’un babası konuştu: "Kan izlerini gördüm"

"TERLİĞİNİ VE KAN İZLERİNİ GÖRDÜM"

"Zeynep daima göle, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye giderdi." diyen baba Sut, şunları öne sürdü:

"Tekrar sorduğumda, arkadaşlarıyla göle gittiğini söyledi. Ben de göle gitti diye düşündüm.

Ben görevliydim. Saat 15.00-16.00 gibi eve geldim. Daha sonra tekrar göreve gittim. Saat 21.00 gibi eşim beni arayıp ‘Zeynep eve gelmedi’ dedi.

Görevli komutandan izin alıp korucu arkadaşımla beraber köye geldim.

İlk önce dereyi aramaya çıktık. Derede bulamayınca aklıma incir ağacı geldi.

İncir ağacı da tam karşımızda görünüyor. Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık.

Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Hemen kucaklayıp eve getirdim.

Hemen ambulansı aradım. Çevre köylerden de bana yardıma gelmişlerdi."