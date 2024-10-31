Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce baz analiz kayıtlarını reddeden ve Eğertutmaz Deresi'ne gitmediğini savunan tutuklu sanık Salim Güran’ın Narin'in kaybolduğu gece, cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği tespit edildi. HTS kayıtları dava dosyasına girdi.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 1

Diyarbakır'da Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 2

İddianamede yer alan yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 3

OLAY GECESİ DEREYE GİTMİŞ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklu amca Salim Güran’ın, Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesinde araçla, cesedin bulunduğu yere gittiği tespiti yer aldı.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 4

İddianamede, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda, Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 5

Olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildi.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 6

SALİM GÜRAN OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 7

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 8

Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kızın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 9

4 tutuklu sanık 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 10
Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 11
Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı - 12
DAHA FAZLA GÖSTER