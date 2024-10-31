Dereye gitmediğini iddia eden Salim Güran, HTS kayıtlarıyla yalanlandı: Dakika dakika ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce baz analiz kayıtlarını reddeden ve Eğertutmaz Deresi'ne gitmediğini savunan tutuklu sanık Salim Güran’ın Narin'in kaybolduğu gece, cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği tespit edildi. HTS kayıtları dava dosyasına girdi.
Diyarbakır'da Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.