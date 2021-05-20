Dereye uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul Kartal'da iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri dereye uçtu. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Diğer sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

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DHA 20.05.2021 - 09:39

Kaza, Cevizli Mahallesi Çifte Çınar Sokak, Kurşunlu Sokak kesişiminde dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi.

Mehmet Kahraman'ın kullandığı otomobil, Çifte Çınar Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Taşkın Çınar'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşkın Çınar'ın kullandığı hafif ticari araç dereye uçtu.

Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı.

Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü Taşkın Çınar, "Bu arkadaş sokaktan çıktı. Beni fark etmedi, biraz da sürati vardı. Göbekten vurdu ben de kestiremedim, dereye uçtum" dedi.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Dereye uçan hafif ticari araç, ilerleyen saatlerde itfaiyenin çalışması ile dereden çıkarıldı.