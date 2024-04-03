Derin dondurucudaki vahşete ceza yağdı

"BEN GİTTİĞİMDE LİNA ZATEN ÖLMÜŞTÜ"

Duruşmada daha önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Muhabbet Toz, son sözü sorulduğunda pişman olduğunu dile getirdi.

Mehmet Aksu ise kendisi gördüğünde Lina'nın ölmüş olduğunu ve tahliyesini istediğini belirterek, "Çocuğa eziyet eden herkes ceza çeksin. Annesinin terk ettiği bir çocuk vardı. Dışarıda farklı işlerde koşmaması lazım annenin. Bu çocuk uzun süre orada kaldı. Ben yurt dışına kaçabilirdim Muhabbet'i de kaçırırdım ama adalete güvendiğim için kaldım. Sorumluların yargılanacağını düşündüm. Olayın olduğu gün keşke teslim olsaydım. Bunun bedelini ödüyorum. Eğer gerçekten adalet varsa o annenin yargılanması lazım. Bir anne çocuğunu bakıcıya bırakıp geçemez. Çocuk ailenin umurlarında değildi. Tamam bir çocuk öldü çocuklara kim eziyet ediyorsa ceza alsın ancak çocuğun annesi ve babası sorumludur. Olay günü ben eve gittiğimde çocuk zaten vefat etmişti." dedi.