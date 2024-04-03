Derin dondurucudaki vahşete ceza yağdı
Gaziantep'te 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın dövülerek öldürülüp cesedinin derin dondurucuda saklandığı olaya ilişkin davada ceza cezalar belli oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muhabbet Toz'u ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, sevgilisi Mehmet Aksu'yu 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların cezasında indirim de uygulanmadı.
3 yaşındaki Lina Nazlı’nın ölümüyle ilgili davada sanıkların cezası belli oldu.
Abdurrahman Erbay'dan 2021'de ayrılıp 2022'de ise resmi olarak boşanan Melisa İlhan (33), kızları Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ile okul arkadaşı Muhabbet Toz adlı kadının yanına taşındı.
Bu süreçte çocukları alıkonulup fuhşa zorlandığını öne süren Melisa İlhan, 2022 yılı Eylül ayında eski eşi ile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, çocuklarını aradığını söyledi.