Derince Belediyesi hangi partide? Derince Belediye başkanı kimdir? Derince Belediye başkan adayları
Derince Belediyesi hangi partide? Derince Belediye Başkanı kimdir? Derince Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Derince Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Derince Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Derince yerel seçim sonuçları..
DERİNCE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Derince Belediyesi'ni 40.533 alınan oy ve %47.48 oy oranı ile AK Parti adayı Zeki Aygün kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%47.48
- CHP%46.01
- Saadet Partisi%3.85
- BBP%1.30
- CENK GÜNAYDIN%0.47
- DP%0.35
- Diğer%0.54