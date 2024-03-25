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Derince Belediyesi hangi partide? Derince Belediye başkanı kimdir? Derince Belediye başkan adayları

Derince Belediyesi hangi partide? Derince Belediye Başkanı kimdir? Derince Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Derince Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Derince Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Derince yerel seçim sonuçları..

Derince Belediyesi hangi partide? Derince Belediye başkanı kimdir? Derince Belediye başkan adayları - 1

DERİNCE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Derince Belediyesi'ni 40.533 alınan oy ve %47.48 oy oranı ile AK Parti adayı Zeki Aygün kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%47.48
  • CHP%46.01
  • Saadet Partisi%3.85
  • BBP%1.30
  • CENK GÜNAYDIN%0.47
  • DP%0.35
  • Diğer%0.54 

TÜRKİYE HABERLERİ

Derince Belediyesi hangi partide? Derince Belediye başkanı kimdir? Derince Belediye başkan adayları - 2

DERİNCE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Derince Belediyesi Başkanı Zeki Aygün Kimdir?

22 Temmuz 1953 yılında Kocaeli'ye bağlı Derince'de dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik bölümünden mezun oldu.

Zeki Aygün, çeşitli inşaatlarda elektrik şantiye şefliği ve yardımcılığı, serbest elektrik mühendisliği yaptı.Özel bir şirket kurdu ve bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. MÜSİAD üyeliği yaptı. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı. AK Parti MKYK Üyesi'dir.

TBMM 24., 25.ve 26. Dönem Kocaeli Milletvekili'dir. Mecliste Çevre Komisyonu üyeliği yaptı. Orta derecede İngilizce bilen Aygün, evli ve üç çocuk babasıdır.

Zeki Aygün, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı oldu.

Derince Belediyesi hangi partide? Derince Belediye başkanı kimdir? Derince Belediye başkan adayları - 3

DERİNCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SERTİF GÖKÇE
  • İBRAHİM ŞİRİN
  • SEFA MOLLAOĞLU
Derince Belediyesi hangi partide? Derince Belediye başkanı kimdir? Derince Belediye başkan adayları - 4

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