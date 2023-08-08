Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Patlamada yaralanan kamyon şoförü Şükrü Tarık Kara, patlama anında yaşadıklarını anlattı. “Arabamla kantara girecektim. O ara birden patlama oldu. Ne olduğunu bilmiyorum.” diyen Kara, “O gün anormal bir şey yoktu malın sonu çıkmak üzereydi. Sevkiyat vardı 3 araba kalmıştı. Biz de onun içindeydik. Böyle bir durum başımıza geldi.” ifadelerini kullandı.

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı - 1

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ü bu sabah taburcu edildi.

Yaralılardan 1’inin Kartal Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildiği, Kocaeli’de 2’si entübe olmak üzere 8 yaralının hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı - 2

Patlama sırasında yaralanıp, taburcu olan kamyon şoförü Şükrü Tarık Kara, yaşadıklarını anlattı.

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı - 3

“Kamyonla kantara yaklaşmıştım. Arabamla kantara girecektim. O ara birden patlama oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra biraz zaman geçti yanıma polisler geldi beni aşağıya indirdiler. Sağa sola baktım sonra hastaneye gittik.” diyen Kara, kaburgasında kırık olduğunu söyledi.

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı - 4

Kara, “O gün anormal bir şey yoktu malın sonu çıkmak üzereydi. Sevkiyat vardı 3 araba kalmıştı. Biz de onun içindeydik. Böyle bir durum başımıza geldi.” diye konuştu.

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı - 5

“YANGIN” İDDİASI SORULDU

Daha önce yangınların olup olmadığı sorusu üzerine Kara, “Bazen oluyormuş diye duyuyordum. Kendim görmedim.” dedi. Kara, “5 gün önce de burada yangın çıktığı, buğdayların yandığı itfaiyenin birkaç günde söndürdüğü söyleniyor.” sorusuna ise “Bazen öyle oluyor.” diye yanıtladı.

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı - 6

Aracını görmeye geldiğini belirten Kara, “Aracımda hasar var. Merak ettim. O nedenle geldim. Göçük altında olan kimseyi görmedim. Yangın öbür tarafta alevlenme oldu. Yıllardır burada çalışıyorum. Eskiden ufak tefek şeyler olmuş ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Böyle büyüğünü ilk defa gördüm.” ifadelerini kullandı.

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı - 7
Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı - 8
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