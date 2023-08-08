Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı
Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Patlamada yaralanan kamyon şoförü Şükrü Tarık Kara, patlama anında yaşadıklarını anlattı. “Arabamla kantara girecektim. O ara birden patlama oldu. Ne olduğunu bilmiyorum.” diyen Kara, “O gün anormal bir şey yoktu malın sonu çıkmak üzereydi. Sevkiyat vardı 3 araba kalmıştı. Biz de onun içindeydik. Böyle bir durum başımıza geldi.” ifadelerini kullandı.
Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ü bu sabah taburcu edildi.
Yaralılardan 1’inin Kartal Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildiği, Kocaeli’de 2’si entübe olmak üzere 8 yaralının hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.