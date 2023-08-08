Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı

Aracını görmeye geldiğini belirten Kara, “Aracımda hasar var. Merak ettim. O nedenle geldim. Göçük altında olan kimseyi görmedim. Yangın öbür tarafta alevlenme oldu. Yıllardır burada çalışıyorum. Eskiden ufak tefek şeyler olmuş ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Böyle büyüğünü ilk defa gördüm.” ifadelerini kullandı.