Dert ortalığı allı turna: Göl kuraklık riski altında

Kurumadan dolayı göl ve çevresindeki Eber sarısı başta olmak üzere 56'sı endemik tür olan 330 bitki ile Anadolu su kurbağası, benekli kaplumbağa ile sazlık kedisinin nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



YÜZLERCE YÜZEN ADA YOK OLDU



Genişlik bakımından geçmişte Türkiye'nin en büyük 12'nci gölü olarak anılan gölde, yüzlerce yüzen ada kuraklık nedeniyle yok oldu. Bölge halkının 'kopak' adını verdiği kalınlaşan kamış köklerinin topraktan ayrılarak üzerine zamanla rüzgarın etkisiyle toprak birikmesiyle meydana gelen adalar, su seviyesinin azalmasıyla zeminle birleşti.