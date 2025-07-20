Dert ortalığı allı turna: Göl kuraklık riski altında
Afyonkarahisar'da kuraklık nedeniyle yüzey alanı yüzde 90 azalan, derinliği 21 metreden 50 santimetreye kadar düşen Eber Gölü'nde konaklayan flamingolar, dron ile görüntülendi. Anadolu'da 'allı turna' olarak adlandırılan ve konu oldukları türkülerde hasret, özlem ve dert ortağı olarak sembolleştirilen flamingoların misafirlikleri, sonbaharda sona erecek.
Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasında geçmişte 125 kilometrekare alana sahip olan Eber Gölü'nün yüzeyi, kuraklık nedeniyle yaklaşık 12 kilometrekareye düştü. Geçmişte 21 metre olan derinlik, kuraklık nedeniyle şu an en derin yerde 50 santimetreye kadar azaldı.