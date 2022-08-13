Deterjan Pazarı dolandırıcılığında yeni ayrıntılar: Sadece üretim var satış yok

Haberler - NTV Haber - DHA 13.08.2022 - 11:21
Ankara'da "deterjan topu" yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat ederek dolandıran 'Deterjan Pazarı' saadet zinciri soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi ve firmaya ait adreslerde yapılan aramalarda, evrak ve dosyalar ile ürünlere el koyuldu. Emniyet güçlerine şikayette bulunan mağdurların sayısı 100'ü aştı.
Firmaya ait fabrikada yapılan arama ve incelemelerde ürünlerin, atıl durumda olduğu görüldü. Fabrikadaki dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde ise firmanın, bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, yurt içine ve dışına satış yapmadığı tespit edildi.
Tek bir banyo topu için talep edilen hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi.
Ankara'da faaliyet gösteren firma, intertten kendisine müşteri buluyordu. Sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor. Bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı vaadediyordu.
Mağdurların ifadeleri dolandırıcılığa ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.
Buna göre, firma ilk etapta 30 gün içinde kurutulan ürünleri 3 katı fiyata satın aldı. Ardından, bu süreyi 90 güne çıkardı.
Bu sayede 1 yılda sisteme yaklaşık 40 bin kişi dahil oldu.
Bir süre sonra banyo toplarını getirenlere "bozuk", "kırık", "uygun değil" diyerek eksik ödeme yapılmaya başlandı.
Bir mağdurun iddiasına göre, teslim edilen ürünlerin bir kısmı işlemden geçirildikten sonra üretim yapılması için tekrar satıldı.
Firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.