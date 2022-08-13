Deterjan Pazarı dolandırıcılığında yeni ayrıntılar: Sadece üretim var satış yok

SADECE ÜRETİM VAR SATIŞ YOK

Firmaya ait fabrikada yapılan arama ve incelemelerde ürünlerin, atıl durumda olduğu görüldü. Fabrikadaki dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde ise firmanın, bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, yurt içine ve dışına satış yapmadığı tespit edildi.