Deterjanlı Türk kahvesi zehirledi | İfadeleri ortaya çıktı: "Şişeler tezgahtaydı, su olduğunu düşündüm"
19.11.2025 11:23
DHA
İstanbul Beyoğlu'ndan içtiği deterjanlı Türk kahvesinden zehirlenen Ayben Özçilingir Turtura'nın tedavisi devam ediyor. İş yeri çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu'nda mühendis Ayben Özçilingir Turtura, kafede içtiği Türk kahvesinden zehirlendi.
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası Engin Ö.'nün mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan Münire A.'nın ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi.
Gülsüm Sude Ö.(26) işletme sahibi, ablası Sıla Nur Ö.'nün (28) ise, işletmenin çalışanı olduğu tespit edildi. Kahveyi yapan Münire A. ile olay anında kafede bulunan işletme sahibi Sıla Nur Ö. işlemlerinin ardından şüpheli olarak adli makamlara sevk edildi.
KAFE MÜHÜRLENDİ, ŞÜPHELİLERE EV HAPSİ
Konuyla ilgili baba Engin Ö. ve işletme sahibi Gülsüm Sude Ö.'nün bilgisine başvuruldu.
Adliyeye sevk edilen Münire A. ve Sıla Nur Ö. hakkında ise, "Yurtdışına çıkış yasağı" ve "Ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Kafe ise Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi.
KAHVEYİ YAPANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kahveyi yapan Münire A.'nın ifadesi ortaya çıktı.
Olay günü kafenin içerisinin bir anda müşterilerle dolduğunu ifade eden şüpheli, "Sıla Nur da müşterilere yetişebilmek için panik olmuştu. Ben de kendisine 'Yardımcı olabileceğim bir konu var mı' diye sordum. O da bana mutfakta kahve makinesinde kahvelerin olduğunu, kahveleri fincana koyup yanlarında küçük bir suyla servis yapabileceğimi söyledi." dedi.
Makinede bulunan kahveleri fincana koyduğunu dile getiren Münire A., "Daha sonra küçük bardaklara orada tezgahın üzerinde bulunan şişeden su doldurdum ve masaya servis ettim. Daha sonra Sıla Nur’a tekrar 'Yapabileceğim bir şey var mı' diye sordum. Sıla Nur bana 'Bir kahve daha yapabilir misin' diye sordu. Ben de mutfağa tekrar girdim ve yine tezgah üzerinde bulunan şişeden kahve makinesine su doldurdum." ifadelerini kullandı.
Münire A., yine kahveyi fincana koyup yanına da aynı şişeden su doldurup aynı masaya servis ettiğini iddia etti.
"KAHVEDE ALERJEN MADDE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"
Münire A. ifadesinin devamında, "Müşteri kahveyi tattıktan sonra fenalaşmış lavaboya gitti. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kahvenin içerisinde alerjen bazı maddeler olabileceğini düşündük. Kahveleri kendimiz dahil başka kimselere tattırmadık." dedi.
Şüpheli, ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Kadını durumu kötüleşince arkadaşları hastaneye götürdüler. Biz de kadının tatmış olduğu kahveyi bir karton bardağa doldurarak kendilerine verdik ve hastaneye götürmelerini, belki bir karşılaştırma yapabileceklerini söyledik. Sonra kadın ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Biz Sıla Nur ile kendi aramızda ne olmuş olabileceğini düşünüp konuşurken ben Sıla Nur’a su koyduğum şişeleri gösterdim ve bu şişelerden su koydum dedim."
"SIVININ SU DEĞİL DETERJAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
"Sıla Nur da bana şişelerin içindeki sıvının su değil deterjan olduğunu söyledi. Biz duruma çok üzüldük ve şaşırdık." ifadelerini kullanan şüpheli, şişelerin üzerinde hiçbir ibare olmadığını ve ayırt etmenin imkansız olduğunu dile getirdi.
Sıla Nur Ö. ise ifadesinde servis sırasında panik yaşadığını dile getirip "Yoğunluk sırasında Ayben isimli kadının bulunduğu masadan önce 3 kişi geldi, daha sonra 2 kişi daha geldi. Benim yoğunluğumu gören Münire yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de kahve makinesine koymuş olduğum 2 adet Türk kahvesini fincanlara koyabileceğini, yanlarına da bir su koyabileceğini söyleyerek başka müşterilerle ilgilenmeye başladım." dedi.
Zehirlenme olayının ardından diğer müşterilere servis yapmayı durduklarını dile getiren Sıla Nur Ö., şöyle devam etti:
"Münire bana içerisinde deterjan olduğunu bildiğim şişeleri göstererek 'Bu sulardan yaptım kahveyi' dedi. Ben bunu duyunca zaten dünya başıma yıkılır gibi oldu. ‘Münire bu şişelerin içerisinde deterjan vardı' dedim. Bu şişeler sürekli olarak içerisine deterjan koyduğumuz cam şişelerdir. Üzerlerinde herhangi bir ibare yoktur. Deterjanların rengi su rengine benzer ve görünüş olarak sudan bir farkı yoktur. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm."
GENÇ KADININ SAĞLIK DURUMU NASIL?
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, hastaya gerçekleştirilen endoskopi işleminin ardından hastada mide ve özofagusta hiperemi saptandığını dile getirdi.
Güner, "İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.