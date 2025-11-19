Deterjanlı Türk kahvesi zehirledi | İfadeleri ortaya çıktı: "Şişeler tezgahtaydı, su olduğunu düşündüm"

Kahveyi yapan Münire A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Olay günü kafenin içerisinin bir anda müşterilerle dolduğunu ifade eden şüpheli, "Sıla Nur da müşterilere yetişebilmek için panik olmuştu. Ben de kendisine 'Yardımcı olabileceğim bir konu var mı' diye sordum. O da bana mutfakta kahve makinesinde kahvelerin olduğunu, kahveleri fincana koyup yanlarında küçük bir suyla servis yapabileceğimi söyledi." dedi.

Makinede bulunan kahveleri fincana koyduğunu dile getiren Münire A., "Daha sonra küçük bardaklara orada tezgahın üzerinde bulunan şişeden su doldurdum ve masaya servis ettim. Daha sonra Sıla Nur’a tekrar 'Yapabileceğim bir şey var mı' diye sordum. Sıla Nur bana 'Bir kahve daha yapabilir misin' diye sordu. Ben de mutfağa tekrar girdim ve yine tezgah üzerinde bulunan şişeden kahve makinesine su doldurdum." ifadelerini kullandı.

Münire A., yine kahveyi fincana koyup yanına da aynı şişeden su doldurup aynı masaya servis ettiğini iddia etti.