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Dev Atatürk maskında temizlik mesaisi

Anadolu Ajansı

İzmir'in Buca Belediyesi, dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlattı. Profesyonel dağcılar, dev maskta oluşan kirlenmeleri temizledi.

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    Dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan İzmir'deki Atatürk Maskı'nda bakım çalışması başlatıldı.
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    Buca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağmur ve güneşin etkisiyle maskta meydana gelen yıpranmalara karşı gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, profesyonel dağcılar tarafından temizlik yapıldı.
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    Dağcılar, özel ekipman kullanarak Çaldıran Mahallesi sırtlarında 42 metre yüksekliğindeki heykeli temizledi.

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    Maskın kaş bölgesine yırtıcı kuşların yuva yaptığını tespit eden dağcılar, yuva yapılabilecek noktalara heykelin görünümünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirdi.
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