Dev petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu "Scarabeo 9", Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişi nedeniyle Boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 16.04.2020 - 16:28
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan gelen ve İspanya'nın Kartegena Limanı'na giden 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9", saat 07.30'da kuzey yönden Boğaz'a giriş yaptı.
Yaklaşık 2,5 saatte Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi nedeniyle Boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-10" ve "Nazım Tur" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botunun yanı sıra sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği platformun geçişinin tamamlanmasının ardından Boğaz trafiği normale döndü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.