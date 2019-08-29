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Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'nda

DHA, İHA

Bahama Adaları bayraklı dev bir petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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    Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren dev geminin geçişi saat 08.30'da başladı.
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    ''Scarabeo 9" isimli gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.
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    Bahama Adaları bayraklı dev platform 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğinde.
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    36 bin 863 groston ağırlığındaki platform Karadeniz'e geçecek.
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    Geçiş tamamlanana kadar İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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