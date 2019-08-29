Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'nda
DHA, İHA
Bahama Adaları bayraklı dev bir petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
-
1Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren dev geminin geçişi saat 08.30'da başladı.
-
2''Scarabeo 9" isimli gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor.
-
3Bahama Adaları bayraklı dev platform 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğinde.
-
436 bin 863 groston ağırlığındaki platform Karadeniz'e geçecek.
-
5Geçiş tamamlanana kadar İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
-
6
-
7
-
8