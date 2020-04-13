Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Boğaz köprülerinin altından geçiş yapabilmesi için platformun yüksekliği 58 metreye düşürüldü. Bahama Adaları bayraklı petrol arama platformu 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğinde. Dev platformun Boğaz'dan güvenli geçiş yapması için önce yüksekliği 58 metreye düşürüldü. Romanya'dan, İspanya'ya yolculuk eden platform, bir süredir Karadeniz'de çalışmalar yapıyordu. İstanbul Boğazı geçiş sırasında gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı botlar ve romörkörler platforma eşlik ediyor.