Dev platform boğazı kapattırdı

Marmara Doğalgaz DEpolama projesinde kullanılan 63 metrelik platform Tekirdağ'dan Abu Dhabi'ye doğru yola çıktı. Platformun geçişi sırasında Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Dev platform boğazı kapattırdı - 1

Çanakkale Boğazı, dev platformun geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dev platform boğazı kapattırdı - 2

Tekirdağ Limanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dhabi Limanı'na giden, Panama bayraklı 63 metre boyunda ve 120 metre kule yüksekliğine sahip "Aras Driller" adlı platform, sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giriş yaptı.

Dev platform boğazı kapattırdı - 3

Platformun kuleleri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yapabilmesi için suya batırılarak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.

Dev platform boğazı kapattırdı - 4

"Anka-6" ve "Marin Tug-1" isimli römokörler tarafından çekilen platforma boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, "Kurtarma-9", "Kurtarma-13", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-16" romörkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu eşlik etti.

Dev platform boğazı kapattırdı - 5

Çanakkale Boğazı, platformun geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz yaklaşık 15 saat gemi trafiğine kapalı tutulacak.

Dev platform boğazı kapattırdı - 6

Platform, daha sonra Ege Denizi çıkışını tamamlamak üzere Kumkale açıklarında bekleyen Norveç bayraklı 199 metre boyundaki, ağır yük taşıma özelliğine sahip "Seaway Eagle" isimli gemiye yüklenerek seyrine devam edecek.

Dev platform boğazı kapattırdı - 7

Aras Driller isimli platform, 18 Ekim 2021'de Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi ikmal inşaatında kullanılmıştı.

Dev platform boğazı kapattırdı - 8
Dev platform boğazı kapattırdı - 9
Dev platform boğazı kapattırdı - 10
Dev platform boğazı kapattırdı - 11
Dev platform boğazı kapattırdı - 12
Dev platform boğazı kapattırdı - 13
Dev platform boğazı kapattırdı - 14
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