Dev platform boğazı kapattırdı

"Anka-6" ve "Marin Tug-1" isimli römokörler tarafından çekilen platforma boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, "Kurtarma-9", "Kurtarma-13", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-16" romörkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu eşlik etti.