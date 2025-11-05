Dev sigara vurgunu: Bir markanın adını taklit edip, piyasanın yüzde 2'sini ele geçirdiler
05.11.2025 10:57
DHA
Adana'da taklit marka olduğu belirlenen 105 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Taklit sigara markasının, yıllık 10 milyar lira vergi kaybına neden olduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisiyle çalışma başlattı.
PİYASADAKİ SİGARANIN ADINI TAKLİT ETTİLER
Polis ekiplerinin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli kamyon, Seyhan ilçesinde önü kesilip durduruldu.
Sürücü E.C. ile yanındaki E.T.'nin indirildiği kamyonda arama yapan polis, kaçak olarak üretilen sigaraların, piyasadaki sigara markasının taklidi olan paketlere yerleştirildiğini saptadı.
Kamyondaki karton kutularda 105 bin paket sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PİYASANIN YÜZDE 2'SİNİ ELE GEÇİRDİ
Taklit sigara markasının Türkiye’de yüzde 2'lik pazar payına sahip olduğu ve yıllık yaklaşık 10 milyar lira vergi kaybına neden olduğu belirtildi.