Dev yolcu uçağı Saros'ta batırılıyor (Gökyüzünden sualtına)
DHA
Görev süresini tamamlayan yolcu uçağı, sualtı yaşamı ve turizmini canlandırma amacıyla Saros Körfezi'nde denizin 1 mil açığında batırılıyor.
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Antalya'dan Çanakkale Saroz Körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı batırılıyor.
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260 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırma amaçlı kullanılacak.
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3Uçak 30 metre derinliğe batırılacak.
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4Kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıktaki batırma işlemi devam ediyor.
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5Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.
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