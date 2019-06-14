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Dev yolcu uçağı Saros'ta batırılıyor (Gökyüzünden sualtına)

DHA

Görev süresini tamamlayan yolcu uçağı, sualtı yaşamı ve turizmini canlandırma amacıyla Saros Körfezi'nde denizin 1 mil açığında batırılıyor.

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    Antalya'dan Çanakkale Saroz Körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı batırılıyor.

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    60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırma amaçlı kullanılacak.
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    Uçak 30 metre derinliğe batırılacak.
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    Kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıktaki batırma işlemi devam ediyor.
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    Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.
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