"Deveciler" davasının ilk duruşması yapıldı: Müebbetle yargılanıyordu tahliye edildi!

Polis, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 43 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, 23 Aralık 2022'de Adana, İstanbul, Gaziantep, Nevşehir ve KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen C.İ., KKTC'de yakın korumaları ile; oğlu Y.İ. ise İstanbul'da bir rezidansta gözaltına alındı. Rezidansta yapılan aramada; hafif makineli tüfek, sinyal kesici cihaz ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.