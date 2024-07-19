"Deveciler" davasının ilk duruşması yapıldı: Müebbetle yargılanıyordu tahliye edildi!
Adana merkezli 4 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Deveciler" olarak bilinen, 4 kişinin öldürülmesi ile çeşitli suçlara karışan organize suç örgütünün lideri C.İ. (58) ile beraber 6'sı tutuklu, 43 sanığın yargılanmasına başlandı. Haklarında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet istenen C.İ. ile oğlu Y.İ. üzerlerine atılı suçları kabul etmezken, tutuklu tüm sanıklar ilk duruşmada yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Büyükgöçer, Bedirhan Baygara, Ozan Büyükgöçer ve Rıdvan Demir'in öldürülmesi ile bazı yaralama, yağma olaylarını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve kendilerini "Deveciler" olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.