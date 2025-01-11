Develer podyuma çıktı, en yakışıklısı seçildi
Aydın Germencik Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilecek olan 76. Geleneksel Deve Güreşleri ve Kültür Festivali kapsamında develer podyuma çıktı. Yılın en yakışıklı deve yarışmasında birinci olan deve sahibine ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu verdi.
Germencik Belediyesi tarafından ‘En Yakışıklı Deve' yarışması yapıldı. Develer podyuma çıktı. Deve sahipleri, havutlayıp en güzel şekilde süsledikleri develerini komitenin karşısına çıkardı. Komite çeşitli kategoride develeri değerlendirip en yakışıklı deveyi seçti.