Develer podyuma çıktı, en yakışıklısı seçildi

Aydın Germencik Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilecek olan 76. Geleneksel Deve Güreşleri ve Kültür Festivali kapsamında develer podyuma çıktı. Yılın en yakışıklı deve yarışmasında birinci olan deve sahibine ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu verdi.

Develer podyuma çıktı, en yakışıklısı seçildi - 1

Germencik Belediyesi tarafından ‘En Yakışıklı Deve' yarışması yapıldı. Develer podyuma çıktı. Deve sahipleri, havutlayıp en güzel şekilde süsledikleri develerini komitenin karşısına çıkardı. Komite çeşitli kategoride develeri değerlendirip en yakışıklı deveyi seçti.

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Develer podyuma çıktı, en yakışıklısı seçildi - 2

En Yakışıklı Deve Yarışı'nda birinci gelen devenin sahibine ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takdim etti. Diğer dereceye giren deve sahiplerine ise Başkan Zencirci plaketlerini verdi.

Develer podyuma çıktı, en yakışıklısı seçildi - 3

Türkiye'de en uzun soluklu deve güreşinin Germencik'te yaşandığını kaydeden Başkan Zencirci, bu yıl Geleneksel Deve Güreşinin 76'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

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