Devlet desteği ile üretiyor, 1 kilosu 500 TL! 12 ayda 3 katına çıkardı
Eskişehirli Erhan İnan, Tarım İl Müdürlüğü’nden aldığı destek ile başladığı arıcılıkta 1 yılda 10 kovanın sayısını 3 katına çıkararak, lavanta balı üretmeye devam ediyor.
Eskişehir’de yaşayan Erhan İnan, Akçakaya Mahallesi'nde bulunan tarım arazisine 4 yıl önce lavanta ekmişti. 18 dekarlık lavanta bahçesinin yanında Tarım İl Müdürlüğü’nden Orman ve Köy İşleri (ORKÖY) kapsamında aldığı destek ile 10 kovanla geçtiğimiz yıl arıcılık yapmaya başladı.