Devlet desteği ile üretiyor, 1 kilosu 500 TL! 12 ayda 3 katına çıkardı

Şuan 30 tane kovanım var. Bu sene daha aşırı bir sıcakların oluşu, sıcaklarla beraber bu bölgede özellikle bal üretimi büyük zarar gördü. Yani üretimimizde çok büyük düşüş var. Geçen yıl o kadar olumsuzluğa rağmen 100-110 kilogram civarında bal aldık. Arıcılar birliğinin açıklamış olduğu veriye göre bir kilogram balın maliyeti 261 TL’dir. Biz geçen yıl balı 500 liradan sattık ama son kalan lavanta ballarım, krem ballarım vardı ben bu balları şu an 500 liradan verdim. Bu rakam biraz daha yüksek olacaktır şu anda biz 500 TL satıyoruz ama 700 TL civarında olacaktır.”