Devlet desteğiyle başladı: Zorlu şartlarda üretimden vazgeçmiyor

Yaklaşık 25 yıldır arıcılıkla ilgilenen Cemil Kotan, emekli olduktan sonra arı sayısını artırdığını belirterek, "Emekli olmadan önce 5-10 kovanla çalışıyordum. 2018'de genç çiftçi desteğinden faydalandık, oğlumuz da bize katıldı. Şu an 200 kovanımız var, hedefimiz 500. Gençlere tavsiyem kendi işlerini kursunlar. Bu iş yorucu ama biz mutluyuz" dedi.