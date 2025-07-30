Devlet desteğiyle başladı: Zorlu şartlarda üretimden vazgeçmiyor
Emekli imam Cemil Kotan ve eşi Hanım Kotan, Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaylada kurdukları barakada 200 kovanla arıcılık yapıyor. Devlet desteğiyle üretime başlayan çift, işi ileride çocuklarına devretmeyi hedefliyor.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan emekli imam Cemil Kotan ve eşi Hanım Kotan, devlet desteğiyle başladıkları arıcılığı 200 kovana çıkararak üretimlerini sürdürüyor. Kotan çifti, Aladağ eteklerinde kurdukları baraka ve çadırda 4 ay boyunca doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.