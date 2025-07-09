Devlet desteğiyle kurdu: Yıllık 600 ton üretiyor



Gördegir, şunları aktardı:



"Kültür mantarının üretimi için ilk kurulum aşamaları pahalıdır. İlk kurulumun ardından atağa geçebilmek için destekler önemli. Yüzde 50 hibe desteği, daha modern, güçlü ve düzenli bir tesis kurulmasını sağladı. Şu anda sadece taze mantar üretimi yapıyoruz. Konserve ve salamura yaparak raf ömrü uzun ve ihracata yönelik ürünler de üretmek istiyorum."



İşletmede çalışan kadınlardan Zeynep Kurt da sıcak bir çalışma ortamlarının olduğunu, tesiste çalışarak ailesine destekte bulunduğunu dile getirdi.



Mizgin Gürtekin ise 4 aydır kültür mantarı üretiminde çalıştığını, kazandığı parayla aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.