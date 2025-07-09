Devlet desteğiyle kurdu: Yıllık 600 ton üretiyor
Batmanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste yıllık 600 ton kültür mantarı üretiyor.
Batman'da yaşayan Mehmet Emin Gördegir, 2004'te gittiği İstanbul'da kültür mantarı üretimi tesisinde çalıştı.
Vatani görevini yerine getirdikten sonra memleketine dönen Gördegir, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde iki odada kültür mantarı üretimine başladı.
Devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 12 odalı bir tesis kuran Gördegir, üretimini artırarak yıllık 600 ton kültür mantarı yetiştiriyor.