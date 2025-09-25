Devlet desteğiyle yetiştiriyorlar: Sebzeleri dönüştürerek gelir elde ediliyor

Bu sayede kırsalda kadın istihdamını desteklemeye ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeye çalıştıklarını anlatan Taşkesen, şunları kaydetti:



"Kadın eliyle üretilen sebzelerin tamamından farklı farklı turşular yapıldı. Bu sayede ekonomik girdi sağlanıyor ve istihdama yönelik bir üretim oluyor. Bakanlığımız sadece tarımsal alanlarda üretimi değil aynı zamanda üretilen ürünlerin katma değere dönüşmesini de destekliyor. Bu projemizde sadece bir üretim desteği ve üretim teknik bilgisi yok, aynı zamanda sahada üretilen kaliteli sebzeler turşu yapımında değerlendirilerek daha fazla katma değere dönüşüyor."



