Devlet desteğiyle yetiştiriyorlar: Sebzeleri dönüştürerek gelir elde ediliyor
Elazığ'da kırsalda yaşayan kadınlar devlet desteğiyle yetiştirdikleri sebzelerden yaptıkları turşuları pazarlayarak gelir elde ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kırsalda yaşayan kadınların desteklenmesi için "Lezzetli Turşular Mutlu Sofralar Projesi"ni hayata geçirdi.