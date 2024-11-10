Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında tören ve etkinliklerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, “Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.