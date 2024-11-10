Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında tören ve etkinliklerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, “Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 1

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 2

Anıtkabir’deki tören, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı.

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 4

Atatürk’ün 86 yıl önce yaşama gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 5

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 7

"DURMADAN, DİNLENMEDEN YÜRÜYECEĞİZ"

Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 86. yıl dönümünde zatıalinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 8
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 9
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 10
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz - 11
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