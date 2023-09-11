Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 112. Dönem DHY kura tarihi açıklandı

SAĞLIK BAKANI KOCA DA BİLGİLENDİREM YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:



11.623’ü hekim ve 297’si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI için tercihler bugün http://pbs.saglik.gov.tr 'den alınmaya başlandı.



Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun.