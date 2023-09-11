Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 112. Dönem DHY kura tarihi açıklandı

Uzmanlık eğitimini tamamlamak istyen doktorlar ve Tıp Fakültesi mezunları 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişinin tarihini merak ediyordu. 112. Dönem DHY kura tarihiyle ilgili açıklama geldi. Peki, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman gerçekleşecek?

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 112. Dönem DHY kura tarihi açıklandı - 1

112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura tercihlerinin başlaması ardından gözler kura tarihine çevrildi. Takvim doğrultusunda 112. dönem DHY kura tercihleri 7 Eylül 2023 Perşembe günü başladı, 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat 18.00'e kadar devam edecek.

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Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 112. Dönem DHY kura tarihi açıklandı - 2

KURA TARİHİ AÇIKLANDI

112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ise 13 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek.

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 112. Dönem DHY kura tarihi açıklandı - 3

Kura çekiminin yeri ve saati Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) resmi internet adresinde ilan edilecek.

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 112. Dönem DHY kura tarihi açıklandı - 4

SAĞLIK BAKANI KOCA DA BİLGİLENDİREM YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

11.623’ü hekim ve 297’si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI için tercihler bugün http://pbs.saglik.gov.tr 'den alınmaya başlandı.

Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun.

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