Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 112. Dönem DHY kura tarihi açıklandı
Uzmanlık eğitimini tamamlamak istyen doktorlar ve Tıp Fakültesi mezunları 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişinin tarihini merak ediyordu. 112. Dönem DHY kura tarihiyle ilgili açıklama geldi. Peki, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman gerçekleşecek?
112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura tercihlerinin başlaması ardından gözler kura tarihine çevrildi. Takvim doğrultusunda 112. dönem DHY kura tercihleri 7 Eylül 2023 Perşembe günü başladı, 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat 18.00'e kadar devam edecek.