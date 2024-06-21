Devlet korumasındaki böcek! "Gübre böcekleri" olarak da biliniyor, ağırlığının tam 10 katı itme gücüne sahip
Antik Mısır’da, yaşamın, ölümsüzlüğün ve var oluşun simgesi olarak kabul edilen ve Mısır tanrılarının fresklerinde de yer alan Scarabeus sacer, halk arasında bilinen adıyla 'tezek' ve 'gübre böcekleri’, Türkiye’nin en büyük subasar ormanı olan Karacabey Longoz Ormanı’nda korumaya alındı. Longoza ziyarete gelenler, doğanın geri dönüşüm sürecini hızlandıran, delikler kazıp toprağı havalandıran ve gübrelemeye yardımcı olan bu böceklere zarar vermemeleri için, tabelalarla uyarılıyor.
Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olan Bursa’nın Karacabey ilçesindeki 730 hektarlık Karacabey Longoz Ormanı, 300’e yakın kuş türü, endemik bitkiler ve nadir görülen canlılara ev sahipliği yapıyor.