Devlet memurlarına 5.000 lira ikramiye var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN DEVLET MEMURLARINA İKRAMİYE AÇIKLAMASI

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi kararıyla ilgili, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile ilgili bir ikramiye verilecekse bizim görüşümüz bütün emeklilere hatta bütün çalışanlara verilmelidir. Bu 100’üncü yıl ikramiyesi ise bunu öğretmen, polis, hâkim, savcı, düz memur da almalıdır. Devlet bütün çalışanlarına vermelidir” dedi.



BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.



Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeneceği açıklaması ile ilgili, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile ilgili bir ikramiye verilecekse bizim görüşümüz bütün emeklilere hatta bütün çalışanlara verilmelidir. Bu 100’üncü yıl ikramiyesi ise, bunu öğretmende, poliste, hâkim savcıda, düz memur da almalıdır. Devlet bütün çalışanlarına vermelidir. Emeklilerimize verilecek bu 5 bin TL, bir yaraya merhem olabilir evet ama emeklimizin temel problemini çözmez. Yapılması gereken şudur, meclis hemen şunun kararını almalıdır; temmuz ayında verilen yüzde 25’lik zam yasayla kök maaşa geldiği için maalesef daha önceki artışlar da ya seyyanen ya da hazine desteği olarak verildiği için veya maaşa, bordroya etki etmediği için maalesef 8 milyona yakın emekli Haziran’da aldığı maaşı Temmuz’da da, Ağustos’ta da, Eylül’de de almak zorunda kalmıştır. Kök maaşı 7 bin 500 TL olan emekli en düşüğünün maaşına 2 bin 375 TL, 50 bin TL emekli alanın maaşına da 12 bin 500 TL zam gelmiştir. Adaletsizlik buradadır, düzeltilmesi gereken de budur” ifadelerini kullandı.