Devleti zarar uğrattıkları ortaya çıktı: Lisanslı futbolculara gözaltı
Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğrattıkları ortaya çıkan aralarında bir antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da bulunduğu 71 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriyeler sonucunda "Suç işlemek için örgüt kurmak", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal etmek" suçlarından haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüpheliler tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Hatay, Balıkesir, Manisa, Elazığ, Bursa, Yalova, Şırnak, Bolu, Bitlis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Antalya, Batman, Adana, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Konya, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.