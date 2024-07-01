Devleti zarar uğrattıkları ortaya çıktı: Lisanslı futbolculara gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 75 bin TL nakit para, 71 adet cep telefonu, 61 adet sim kartı, 4 adet laptop, çok sayıda dijital materyal ile farklı bankalardan alınmış çok sayıda banka kartına el konuldu.