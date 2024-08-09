"Devletimiz sağ olsun" diyerek, ceza makbuzlarıyla poz verdiler
Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 89 sürücüye toplamda 258 bin 932 lira ceza kesilirken, 16 motosiklette trafikten men edildi. Trafik cezası uygulanan bazı motosiklet sürücüleri ise "Devletimiz sağ olsun" diyerek, makbuzlarıyla kameralar karşısında poz verdi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor.
Trafiği tehlikeye atan ve çevreyi rahatsız eden sürücülere karşı yoğun bir çalışma yürüten ekipler, kask kullanımı, plaka ve ruhsat kontrolü, egzoz ses seviyesi gibi çeşitli kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor.