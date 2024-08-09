"Devletimiz sağ olsun" diyerek, ceza makbuzlarıyla poz verdiler

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Seyrantepe Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde ise motosikletinde çeşitli teknik eksiklikler ve kurallara aykırı donanımlar tespit edilen Muhammed Mutlu'ya 20 bin lira para cezası uygulandı.

"20 bin lira ceza yedim, devletimiz sağ olsun" şeklinde konuşan Mutlu, motosikletindeki tesisattan, röleden, çakardan ve ampulden kaynaklanan ihlaller nedeniyle ceza aldığını ifade etti.

Mutlu, trafik cezası alan diğer motosiklet sürücüleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek ceza makbuzlarıyla poz verdi.