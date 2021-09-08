Devremülk mağdurları ikinci kez dolandırıldı: 15 maddede dikkat edilmesi gerekenler

125 FİRMA TESPİT EDİLDİ

Türkiye genelinde, mağduriyet yaratan 125 firmanın olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Saltan, "Yalova, Afyon, Bolu, Ankara ve Çanakkale bu konuda başı çekiyor. Bu firmalar, ellerindeki sözleşmelerle, tesisten içeri ayağına dahi atamayan ailelerden bir de aidat paralarını almaya çalışıyor” bilgisini verdi.

Tüketicilerin bu tip firmalarla yaptıkları görüşmelerde senet imzalamaması gerektiğine dikkat çeken Saltan, "Ben de imzaladığım senetler yüzünden iki kez icralık oldum. Başıma gelen bu sorun nedeni ile bir kısım mağdur ile bir araya gelerek bu derneği kurduk. Ancak sorun tahmin edilenden de büyük. İnsanlar, devremülk sahibi olmadığı gibi icralık oluyor. İntiharın eşiğine gelen insanlar var, kimi çiftler boşandı. Bu soruna bir an önce bir çözüm bulunmalı” çağrısında bulundu.